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HTC 長財布
商品番号 W64067997698
商品名

HTC 長財布
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 10,305 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品購入して7ヵ月ほど使用しました。とても綺麗に使っていたので目立つような傷汚れはありません。定価59.400円
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