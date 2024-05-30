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※希少アイテム　ボッテガヴェネタ　トライアングルベルト
商品番号 P33614620306
商品名

※希少アイテム　ボッテガヴェネタ　トライアングルベルト
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 12,716 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラック全長が106cm1番短い所が75cmでした。穴は全部で9つあり、2cm感覚です。そのためほとんどのサイズをカバー出来るかと思いますブランドのアイコン中のアイコン、トライアングルバックルのベルト人気で店頭には一切出ておらず、とても希少性の高いアイテムです。
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