ヴィヴィアンウエストウッド　ネクタイ　総柄　ピンク

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商品詳細
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ピンクヴィヴィアンのタグ1箇所ほつれあります。少し縫えば気になりません。そのままでも使用できるかと思います☆ピンクの総柄でカワイイです♪中古品ですのでご理解ある方の購入をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/unusable307274.html
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