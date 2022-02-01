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ヴィヴィアンウエストウッド　ネクタイ　総柄　ピンク
商品番号 K78884233577
商品名

ヴィヴィアンウエストウッド　ネクタイ　総柄　ピンク
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ピンクヴィヴィアンのタグ1箇所ほつれあります。少し縫えば気になりません。そのままでも使用できるかと思います☆ピンクの総柄でカワイイです♪中古品ですのでご理解ある方の購入をお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/unusable307274.html
http://narcologia.ru/goods/waveform477417.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming530392.html
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