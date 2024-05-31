Paul Smith ポールスミス　ネクタイ　ストライプ　黒　シルク

ご覧頂きありがとうございます。◆即購入大歓迎です。◆表面はブラックベースのストライプでクールに裏地は紫で派手目のポールスミスらしい遊び心あるカラーのネクタイです。★その他にも出品していますので宜しければ覗いてみて下さい。 #いけやんのアパレル倉庫【ブランド】PaulSmithポールスミス【サイズ】⚫全長約143cm⚫大剣先約8.5cm＊平置き実寸サイズ＊素人採寸につき若干の誤差はご了承ください。【素材】シルク：100％【発送】・コンパクトに折りたたんで簡易梱包にて発送させて頂きます。・たたみジワが発生する場合がございます。ご了承ください。【その他】・素人検品につき見落としがあるかもしれません。中古品である事をご理解の上ご購入お願い致します。・お使いのデバイスにより実物との色合いが異なる場合があります。・何か分からない事などございましたらお気軽にコメントにてお知らせ下さい。商品番号 100PaulSmith ポールスミス ネクタイ ストライプ ブラック 黒 裏地派手 シルク マルチカラー マルチストライプ フォーマル カジュアル ビジネス #いけやんのアパレル倉庫



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