NEW ERA LAドジャース 完売品・新品未使用 ワールドシリーズ 7 3/8

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●ブランド:NEWERA●アイテム:【完売品】【新品未使用】NEWERA59FIFTYGoldCollectionLAドジャース73/8●SIZE【73/8】 58.7cm●状態 目立った傷や汚れのないきれいな状態です。 新品未使用の為、まだまだ長くお使いいただけるお品物です。●配送 簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。