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NEW ERA LAドジャース 完売品・新品未使用 ワールドシリーズ 7 3/8
商品番号 P60614004322
商品名

NEW ERA LAドジャース 完売品・新品未使用 ワールドシリーズ 7 3/8
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●ブランド:NEWERA●アイテム:【完売品】【新品未使用】NEWERA59FIFTYGoldCollectionLAドジャース73/8●SIZE【73/8】　58.7cm●状態　目立った傷や汚れのないきれいな状態です。　新品未使用の為、まだまだ長くお使いいただけるお品物です。●配送　簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。
http://narcologia.ru/goods/mythic915035.html
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