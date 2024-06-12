早い者勝ち HERMES エルメス リバーシブルベルト Hバックル シルバー金具

フォローして頂けましたら対応可能な範囲でお値引きさせていただきますのでコメントにてお知らせください(^^)✔︎即購入も大歓迎です・HERMESリバーシブルベルトHバックルシルバー金具・刻印あり・カラー ブラックxブラウン・ベルト素材 レザー■商品詳細ベルト表面細かな傷ありますがほとんど気になりません✨ベルト裏面少し傷ありベルト曲がり少しありますがほとんど気になりません✨バックル細かな傷ありますがほとんど気になりません✨ベルトベタつきなし✨その他 大きな傷や汚れ等はなくまだまだ愛用していただけます✨■仕様ベルト穴x3■サイズウエスト最小78cm最大83cmバックル3.5cmx6cmベルト幅3cm■付属品なし(ベルトのみ)※記載している状態等は感じ方に個人差がありますので、画像で判断の方お願い致します。何か気になる事があれば気軽に質問して下さい。※正規品品質保証ブランド品は全て正規店又はリユースショップで購入し、鑑定士が鑑定済みの正規品のみとなっております。万が一正規品出なかった場合、全額返金対応させていただきます。



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