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8/25迄 未使用BVLGARIビーゼロワン黒長財布レザー　レディース メンズ
商品番号 S49849679691
商品名

8/25迄 未使用BVLGARIビーゼロワン黒長財布レザー　レディース メンズ
ブランド名 ブルガリ
特別価格 税込 14,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。未使用品　BVLGARI　ブルガリの長財布です。皮製・ブラック・ラウンドファスナー・購入して未使用のまま　専用箱に入れたまま保管しておりました。購入した時のままです。性別関係なく使用できるスタイリッシュなデザインです。品質保証書と専用箱を同梱します。専用には致しかねます。すり替え防止のため返品はご遠慮くださいね。素材：レザーサイズ：縦　約10.5cm横　約19cmマチ約2.3cm少々の誤差はご容赦くださいね。収納：マチ付札入れ×2、　　　小銭入れ×1、　　　カード入れ×8、　　　ポケット×2色：ブラック付属品：品質保証書、専用箱
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