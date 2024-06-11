8/25迄 未使用BVLGARIビーゼロワン黒長財布レザー レディース メンズ ...

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ご覧いただきましてありがとうございます。未使用品 BVLGARI ブルガリの長財布です。皮製・ブラック・ラウンドファスナー・購入して未使用のまま 専用箱に入れたまま保管しておりました。購入した時のままです。性別関係なく使用できるスタイリッシュなデザインです。品質保証書と専用箱を同梱します。専用には致しかねます。すり替え防止のため返品はご遠慮くださいね。素材：レザーサイズ：縦 約10.5cm横 約19cmマチ約2.3cm少々の誤差はご容赦くださいね。収納：マチ付札入れ×2、 小銭入れ×1、 カード入れ×8、 ポケット×2色：ブラック付属品：品質保証書、専用箱