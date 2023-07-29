最終値下げ　マイケルコース　ベルト　ブラウン

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カラー···ブラウン使わないのでお譲り致します!ベルトはマイケルコースの店舗で購入時に一度着用し、サイズを調整してもらいました。長さなどは下記を参考にお願い致します。レディース、メンズどちらも着用頂けます!太さ3.3cm全長101cm定価より安価に設定しておりますので、お値下げはしておりません。簡易包装・最安送料で発送します。中古品になりますので、細かいことが気になる方はご遠慮ください。