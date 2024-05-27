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kny12291#140 TENDERLOINテンダーロイン メッシュキャップ
商品番号 G44137230610
商品名

kny12291#140 TENDERLOINテンダーロイン メッシュキャップ
ブランド名 テンダーロイン
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TENDERLOINテンダーロインメッシュキャップ（サイズ）Fフリーサイズ(付属品)本体のみ（カラー）グレー系（商品の状態説明）中古品なので少々使用感あり、大きなキズ破けありません。写真をご覧ください。※本文を全てお読み頂きますようお願い致します※※値下げ不可※✳︎あくまで一度人の手に渡っている物であることを了承した上でご購入ください。また、完全美品をお求めの方や、神経質な方は購入をご遠慮ください。※購入後の取引メッセージでの商品の質問はご遠慮ください。必ず納得した上でご購入いただけるようお願いいたします。即購入OK取り置き不可値引き不可#テンダーロイン
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