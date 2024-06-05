新品 GOD SELECTION XXX ニルヴァーナ Tシャツ L 白

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様々なジャンルの某著名人のフォトを取り上げ、そこにグラフィックのアレンジを加えるという遊び心を取り込んだアイテムを展開する、「GODSELECTIONXXX＜ゴッドセレクショントリプルエックス＞」のニルヴァーナTシャツ、新品です。・商品説明メインファブリックには海島綿シーアイランドコットンと米超長綿スーピマコットンの交配により生まれた新原綿使用の糸を採用。高い急乾性、自然の光沢、独特なぬめり感は健在。肌馴染みが良いORIGINALBODYとなります。・Lサイズ(着丈約73cm、身幅約58cm、肩幅約51cm、袖丈約24cm)