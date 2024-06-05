ゴローズ角形小銭入れ　インディアンコンチョ

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ゴローズ角形小銭入れブラックインディアンコンチョ付きゴローズの人気財布角形小銭入れになります。新品未使用多少の初期擦れはありデルタワンのギャランティーカードあり今月にデルタワンで購入しましたが他の財布を購入したため出品※ギャランティーカード個人情報が載っているため一部切り取り送付します。