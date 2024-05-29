ダンヒル　ベルト　BLACK 最長109cm〜123cm

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ダンヒル ベルト BLACKカット可能、最長109cm〜123cmベルト穴4ヶ所素材···本革カラー···ブラックバックル差し込み式付属品…箱(汚れ、傷あり)、ギャランティカード、お取り扱い注意カード巻いて箱に保管していたため、裏側にお写真2,7枚目の様な傷あり。＊追記＊お写真9枚目、ベルトの表面バックル差し込みから40〜50cm部分に巻いて保管していた際にバックル裏の金具でついてしまった傷が見つかりました。光の加減で目立つ様にお写真を撮りました。その分お値下げさせて頂きます。購入価格…33,000円新品未使用ではございますが、自宅保管による傷が表面・裏側に見つかりました。お写真にてご確認、ご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。他のサイトにも出品しているため急なお取消しの際はご了承下さい。#ダンヒル#dunhill