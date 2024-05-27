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ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ カシミヤマフラー 100%
商品番号 D64652958717
商品名

ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ カシミヤマフラー 100%
ブランド名 ビューティアンドユースユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5200円→4500円に値下げしました！ビューティー＆ユースユナイテッドアローズカシミヤマフラーカシミアマフラーシンプルなデザインのチェックマフラーです男女問わずお使いいただけます【カラー】グレー、ブラック、ホワイト【サイズ】約30㎝×約180㎝（フリンジ含む）※素人採寸なので、若干の誤差はあります。【素材】カシミア100％【状態】ワンシーズンのみの使用で、目立つようなダメージはございませんBEAUTY＆YOUTHメンズマフラーカシミアカシミヤストールBEAMSビームス、ユナイテッドアローズUNITEDARROWS、スピックアンドスパンspick\u0026span、IENAイエナ、URBANRESEARCHアーバンリサーチSHIPSシップスなど好きな方に
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