ビューティー＆ユース ユナイテッドアローズ カシミヤマフラー 100%

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商品詳細
5200円→4500円に値下げしました！ビューティー＆ユースユナイテッドアローズカシミヤマフラーカシミアマフラーシンプルなデザインのチェックマフラーです男女問わずお使いいただけます【カラー】グレー、ブラック、ホワイト【サイズ】約30㎝×約180㎝（フリンジ含む）※素人採寸なので、若干の誤差はあります。【素材】カシミア100％【状態】ワンシーズンのみの使用で、目立つようなダメージはございませんBEAUTY＆YOUTHメンズマフラーカシミアカシミヤストールBEAMSビームス、ユナイテッドアローズUNITEDARROWS、スピックアンドスパンspick\u0026span、IENAイエナ、URBANRESEARCHアーバンリサーチSHIPSシップスなど好きな方に
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