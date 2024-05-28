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J.PRESS JPRESS ジェイプレス ネクタイ メンズ ネイビー
商品番号 S84619918591
商品名

J.PRESS JPRESS ジェイプレス ネクタイ メンズ ネイビー
ブランド名 ジェイプレス
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジェイプレスの定番のネクタイです。カラーは濃い紺色に赤のラインです。未使用品です。最大幅8.5cm是非いかがでしょうか。
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