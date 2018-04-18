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青山ハープ弦　5オクターブ　ガット弦セット 10/20入荷グランドハープ弦
商品番号 G42272038371
商品名

青山ハープ弦　5オクターブ　ガット弦セット 10/20入荷グランドハープ弦
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 13,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

青山ハープ弦　5オクターブ　ガット弦セットグランドハープ弦こちらからお値下げは有りません。ガット弦ミ、レ、ド、シ、ラ(ソからはスチール弦)☜出品していますNo’29,30,31,32,33低音弦ガット弦は音質がナイロンより品質音のクオリティが高いです。今月から一年以内に購入手持ちの重複した教室の在庫弦です。生徒に販売しています為売れ次第出品を取り消す場合があります。23,10,20入荷分画像参照ください。元値よりお値下げしていますのでグランドハープ所有の方へお得です。バラ売りは致しません。#青山ハープ#グランドハープ#ハープ弦#ハープアクセサリー・パーツ···弦
http://narcologia.ru/goods/displease362531.html
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青山ハープ株式会社

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AOYAMA HARP CO. TOKYO OFFICE

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