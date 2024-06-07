ファイロファックス トラベルウォーレット

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手帳サイズ···その他サイズカラー···ブラックご覧いただき有難うございます。使用感はありますが、やはりファイロファックスらしくかっこいいと思います。まだまだ充分お使いいただけます。パスポート入れだけではなく、大事なお通帳や普段使わないカードなど貴重品入れでもお役に立つと思います。外側に傷が見られますので当初の予定よりお安く設定いたしました。当方喫煙者・ペットはいません。大きさ 巾約 11㌢ 縦約 22.5㌢ 厚さ約 2㌢弱 です。ご検討下さい。