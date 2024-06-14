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新品未使用 エムピウ M+ミッレフォッリエ2 P25 ブスケット ボスコ
商品番号 M51897691104
商品名

新品未使用 エムピウ M+ミッレフォッリエ2 P25 ブスケット ボスコ
ブランド名 エムピウ
特別価格 税込 12,276 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用エムピウ(M+)ミッレフォッリエ2P25+millefoglie2(エムピウミッレフォッリエⅡ)P25BUSCHETOBU.boscoボスコ専用箱とギャランティカード付属します。東京の正規販売店で10月に購入しました。写真撮影のための開封時、手袋着用してます。◆カラーブスケットレザーボスコ◆品番13016148◆商品名：ミッレフォッリエ2P25◆本体寸法：W110×D85×H25#エムピウ#ミッレフォッリエ#財布#折り財布※天然素材を生かした仕上げを行っている為、色落ち、血筋、スレ傷、むら等はご了承の上、ご購入をお願いいたします。※トラブル防止の為にも交換・返品は承れませんのでご了承下さい。
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