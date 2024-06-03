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- セレッソ大阪 毎熊晟矢 オンサイトカード SR 50枚限定
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商品詳細
2022年オンサイトカードから入手しました毎熊晟矢選手のサインカードになります。シリアルナンバー16とジャージナンバーとなっておりとても貴重な1枚です。水濡れ対策をした上でプチプチに包み発送致します。オンサイトカードセレッソ大阪
http://narcologia.ru/goods/slide821187.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation849421.html
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