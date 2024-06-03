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セレッソ大阪 毎熊晟矢 オンサイトカード SR 50枚限定
商品番号 E45316057477
商品名

セレッソ大阪 毎熊晟矢 オンサイトカード SR 50枚限定
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022年オンサイトカードから入手しました毎熊晟矢選手のサインカードになります。シリアルナンバー16とジャージナンバーとなっておりとても貴重な1枚です。水濡れ対策をした上でプチプチに包み発送致します。オンサイトカードセレッソ大阪
http://narcologia.ru/goods/slide821187.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation849421.html
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オンサイトカード セレッソ大阪-
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