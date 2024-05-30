ポケモンカード 151 サーチ済 未開封パック25p

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ポケモンカード151サーチ済みパック 25パックサーチ済です。ARやマスターボールミラーは入っております。ご理解頂ける方のみよろしくお願いします。即購入可です。すり替え防止の為返品はご遠慮下さい。※ランダム品の為、中身での評価はおやめ下さい。サーチ済151未開封パックボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)