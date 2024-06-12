当時物　90s WARRIOR SOUL　ウォリアー・ソウル　オルタナティヴ

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即購入歓迎プロフをご確認下さい90年代 ウォリアーソウルバンドtシャツ90年発売 1stアルバム プロモ87年結成 ニューヨーク州出身 オルタナティヴメタル ヘヴィメタル バンドカリスマプロデューサー koryclarkeがヴォーカルボディ brockum社製 ブロッカムタグカラー 黒サイズ L着丈約66cm身幅約51cm肩幅約49cm素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください袖 シングルステッチ裾 ダブルステッチアメリカ製 madeinusaコピーライト1990多少の使用感やフェード感はありますがまだまだ活躍してくれると思いますあくまで中古品になりますのでビンテージにご理解のある方のみご購入お願い致しますtheymightbegiantsPRIMUSプライマス ピクシーズ pixiesr.e.m.pornoforpyrosMANICSTREETPREACHERSNIRVANAニルヴァーナSUBPOPサブポップレッドホットチリペッパーズRUNDMCFOOFIGHTERSフーファイターズBECKSMASHINGPUMPKINSスマッシングパンプキンズOASISオアシスMETALLICAメタリカアンスラックススレイヤーanthraxslayerMarilynmansonweezerAliceinChainsパンテラ pantelagreendayblackflagブラックフラッグfugaziteenagefanclubマリリンマンソン sonicyouthソニックユース dinosaurjrダイナソージュニア nineinchnailsナインインチネイルズ サウンドガーデン NOFXoffspringオフスプリングJesusJonesJamiroquaiTheStoneRosesEthylMeatplowNewFastAutomaticDaffodilsPopWillEatItselfSenselessThingsThatPetrolEmotionArcticMonkeyslollapaloozaロラパルーザ など好きな方