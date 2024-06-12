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当時物　90s WARRIOR SOUL　ウォリアー・ソウル　オルタナティヴ
商品番号 I22499941075
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当時物　90s WARRIOR SOUL　ウォリアー・ソウル　オルタナティヴ
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 3,420 円
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商品詳細

即購入歓迎プロフをご確認下さい90年代　ウォリアーソウルバンドtシャツ90年発売　1stアルバム　プロモ87年結成　ニューヨーク州出身　オルタナティヴメタル　ヘヴィメタル　バンドカリスマプロデューサー　koryclarkeがヴォーカルボディ　brockum社製　ブロッカムタグカラー　黒サイズ　L着丈約66cm身幅約51cm肩幅約49cm素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください袖　シングルステッチ裾　ダブルステッチアメリカ製　madeinusaコピーライト1990多少の使用感やフェード感はありますがまだまだ活躍してくれると思いますあくまで中古品になりますのでビンテージにご理解のある方のみご購入お願い致しますtheymightbegiantsPRIMUSプライマス　ピクシーズ　pixiesr.e.m.pornoforpyrosMANICSTREETPREACHERSNIRVANAニルヴァーナSUBPOPサブポップレッドホットチリペッパーズRUNDMCFOOFIGHTERSフーファイターズBECKSMASHINGPUMPKINSスマッシングパンプキンズOASISオアシスMETALLICAメタリカアンスラックススレイヤーanthraxslayerMarilynmansonweezerAliceinChainsパンテラ　pantelagreendayblackflagブラックフラッグfugaziteenagefanclubマリリンマンソン　sonicyouthソニックユース　dinosaurjrダイナソージュニア　nineinchnailsナインインチネイルズ　サウンドガーデン　NOFXoffspringオフスプリングJesusJonesJamiroquaiTheStoneRosesEthylMeatplowNewFastAutomaticDaffodilsPopWillEatItselfSenselessThingsThatPetrolEmotionArcticMonkeyslollapaloozaロラパルーザ　など好きな方
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