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【新品】土屋鞄　クラルテ　エンベロープカードケース
商品番号 S19357921369
商品名

【新品】土屋鞄　クラルテ　エンベロープカードケース
ブランド名 ツチヤカバン
特別価格 税込 4,752 円
在庫状況 あり

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商品詳細

土屋鞄製造所　クラルテ　エンベロープカードケースカラー：アッシュグレー（色味はややカーキに近い）定価：16,500円素材：外装、内装ともに牛革（本革）状態：新品未使用付属品：箱、保存袋、パンフレット、注意事項発送：宅急便コンパクト（匿名配送)購入前のコメントは不要ですが、発送をお急ぎの場合はご相談下さい。↓\u003c土屋鞄HP商品ページ\u003e↓https://tsuchiya-kaban.jp/collections/business_card_holder/products/cu-envelope-card-case-1?variant=41294353563825カードケース名刺入れレザー
http://narcologia.ru/goods/housekeeper936609.html
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クラルテ エンベロープカードケース
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クラルテ エンベロープカードケース – 土屋鞄製造所
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クラルテ エンベロープカードケース
【新品】土屋鞄　クラルテ　エンベロープカードケース
クラルテ/エンベロープカードケース/レザー/BLK/メンズ/少し擦れ有
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