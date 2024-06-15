【新品】土屋鞄　クラルテ　エンベロープカードケース

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商品詳細
土屋鞄製造所 クラルテ エンベロープカードケースカラー：アッシュグレー（色味はややカーキに近い）定価：16,500円素材：外装、内装ともに牛革（本革）状態：新品未使用付属品：箱、保存袋、パンフレット、注意事項発送：宅急便コンパクト（匿名配送)購入前のコメントは不要ですが、発送をお急ぎの場合はご相談下さい。↓\u003c土屋鞄HP商品ページ\u003e↓https://tsuchiya-kaban.jp/collections/business_card_holder/products/cu-envelope-card-case-1?variant=41294353563825カードケース名刺入れレザー
http://narcologia.ru/goods/housekeeper936609.html
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クラルテ エンベロープカードケース
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クラルテ エンベロープカードケース – 土屋鞄製造所
クラルテ エンベロープカードケース
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クラルテ エンベロープカードケース – 土屋鞄製造所
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