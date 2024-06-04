【美品】アルマーニコレッツォーニ　ストライプ柄　ネイビー　ブルー　ネクタイ

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柄・デザイン···ストライプカラー···ブルー☆ブランドアルマーニコレッツォーニ☆カラーネイビー ブルー☆デザインストライプ柄☆素材シルク100%☆サイズ剣先：8.5cm（素人計測）☆状態美品裏タグにややシミがございますが、通常使用に問題ないレベルです。☆付属品箱等の付属品はございません。ネクタイのみとなります。✅自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。✅全ての商品の状態を注意して確認しておりますが稀に糸引き、シミ(汚れ)、擦れなどの見落としがある場合がございます。中古品にご理解のある方のみご購入ください。✅必ず画像を見てご判断下さいますようお願い致します。✅発送時の織りじわがつくかもしれませんが、ご了承願います。