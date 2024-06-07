FUNNY二つ折り財布

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商品詳細
使わずにしまい込んでいた物になります。趣味が変わり、もう使用する事がないので出品いたしましたどなたか使っていただける方にお譲りしたいと思います。若干の日焼けや傷などありますが未使用です画像でご確認くださいませ財布形···二つ折りカラー···ベージュ素材···本革
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