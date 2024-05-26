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- 【超希少】STUSSY ステューシー 8ボール ハイビスカス柄 Tシャツ
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商品詳細
商品をご覧いただきありがとうございます(^^)早い者勝ちになりますお早めにどうぞ♪★フォロー割★フォローして下さった方には表示価格から1999円以下→100円引き2000円〜4999円→200円引き5000円〜9999円→300円引き10000円〜19999円→500円引き20000円〜29999円→1000円引き30000円〜39999円→1500円引き40000円以上→2000円引きさせていただきます(^^)※ご購入前にコメント欄に「フォローしました！」とお知らせ下さい。■商品【超希少】STUSSYステューシー8ボールハイビスカス柄Tシャツ■ブランド名STUSSYステューシー■カラー黒 ブラックハイビスカス■サイズ表記S肩幅:約41cm身幅:約44cm着丈:約62cm袖丈:約20cm(素人寸法のため多少の誤差はご了承下さい)■仕様8ボール8BALLハイビスカス柄花柄Tシャツレア■素材コットン100%■状態ランク【B】S｜新品または未使用品A｜使用感をほとんど感じないAB｜多少の使用感はあるが比較的良い状態B｜多少の使用感はあるが着用に問題なしC｜僅かな汚れやダメージ有りD｜気になる程度の汚れやダメージ有り■購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品です。即購入OKです♪↓当店の商品はこちらから↓#古着屋MAXCOM管理番号23042213
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