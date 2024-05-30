wildswans ワイルドスワンズ　wave 長財布　本革　黒

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【アイテム】wildswansワイルドスワンズ wave長財布 本革【カラー】黒【サイズ】タテ:約10cmヨコ:約19cm※多少の誤差はご了承ください。【付属品】写真の通り財布のみになります。【状態】片方のボタンが緩くなっていますが、両方のボタンを使用すれば問題なし。気になる方はご購入後にwildswans取扱店にて交換していただくのが良いかと。約3000円くらいと思われます。多少の使用感はありますが、本革の経年変化を楽しむものなのでいい感じになっていると思います。簡易クリーニング済みです。【購入先】全て鑑定済みの中古ブランド市場、AACD加盟リユース店より購入しております。個人使用数回で美品の商品になります。【ご注意点】状態表記はあくまでも私の主観です。また画像や説明文で商品の全てを完璧にお伝えすることは困難なため、細かな部分まで気になる方はご購入をご遠慮ください。着画はお断りいたしますので何卒よろしくお願いいたします。商品の形状によってはコンパクトに折り畳み発送する場合がございます。別サイトにも商品を載せているので先に売れた方を優先致しますのでご了承ください。