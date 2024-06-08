NEW ERA 59FIFTY 7 1/2 【ヒューストンアストロズ】

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商品名：NEWERA59FIFTY【ヒューストンアストロズ】サイズ：71/2(59.6cm)状態：新品未使用コレクション整理の為、出品します。状態は画像をご覧ください。詳細等気になる点がございましたらお気軽にコメントください！追加の写真等ご対応させていただきます。商品の潰れ防止のため、ダンボール梱包後発送させていただきます。あくまでも素人個人の保存となりますことをご理解の上でご購入をお願い致します。イメージ違い等での購入後のクレーム・返品は不可とさせていただきます。NEWERAニューエラキャップCAPハットHATメジャーリーグMLB野球ベースボールbaseball59FIFTY5950