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【即完売モデル】ブラックアイパッチ　取扱注意　Tシャツ　　希少デザイン　入手困難
商品番号 G35976114118
商品名

【即完売モデル】ブラックアイパッチ　取扱注意　Tシャツ　　希少デザイン　入手困難
ブランド名 ブラックアイパッチ
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとう御座います。・当店の商品は送料無料、即購入OKです。・新商品、入荷次第出品していきますので、お見逃　しのない様、フォローして頂ければ幸いです。・値下げ交渉、質問が御座いましたらお気軽にコメ　ント下さい。⬇️下記ハッシュタグから他の商品を見られます⬇️　　　　　　　　　　#Gmodoki-------------------------------------------------------★フォロー割実施中！！★2000〜3999円⇒100円OFF4000〜5999円⇒200円OFF6000〜7999円⇒300円OFF8000〜9999円⇒400円OFF10000〜⇒500円OFFお買い上げ前にコメント欄に「フォローしました」とコメント下さい。-------------------------------------------------------★ブランド　BLACKEYEPATCH★カラー　ホワイト★素材　コットン100%★表記サイズ　L　※採寸も合わせてご確認下さい。★実寸サイズ(平置き):cm着丈　74身幅　58肩幅　53袖丈　25(素人採寸の為、多少の誤差はお許しください)★状態　傷や汚れ等無く使用感も殆ど無い大変良い状態で　す。★発送　保証、匿名性が確保されたメルカリ便で発送致し　ます。　ご購入後、1〜2日で発送させて頂きます。　カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···春、夏、秋
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