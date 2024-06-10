大谷翔平　二刀流フィギュア

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商品詳細
大谷翔平の首振りフィギュアSEIKOの腕時計、PROSPEXシリーズを購入した時にノベルティとして頂いた物です。写真撮影のため開封しました。
http://narcologia.ru/goods/financier82060.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture434941.html
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