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大谷翔平　二刀流フィギュア
商品番号 P40965509796
商品名

大谷翔平　二刀流フィギュア
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大谷翔平の首振りフィギュアSEIKOの腕時計、PROSPEXシリーズを購入した時にノベルティとして頂いた物です。写真撮影のため開封しました。
http://narcologia.ru/goods/financier82060.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture434941.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy446853.html
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