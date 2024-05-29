期間限定コーチ3点セットペブルレザーリバーシブルフリーサイズベルトギフト箱付き

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こちらの商品は送料込みで限界まで安く出品しているため、これ以上の値引きはできません。ビジネスシーンにもカジュアルシーンにも対応でき使い勝手の良い1点です。ブラックのレザーに立体的なシグネチャー柄とガンメタルのバックルが高級感あるリバーシブルタイプのベルトです。リバーシブル仕様でシグネチャー柄/ブラックスムーズレザーの4パターンで使用可能です。バックル部分を引きながら回転させる事が出来る回転式バックルで簡単にリバーシブルにすることが出来ます。カジュアルからビジネスシーンまで幅広くお使い頂けるファッション小物はプレゼントにも喜ばれるのでギフトにもオススメです。ご自宅でハサミを使ってお好みの長さにカットできます。■本体ベルト長さ：117cm(長さはカットして調節可能です。)カットせずにそのまま使用の場合、ウエスト最大約110cm程度まで対応可能ベルト幅：3.8cmベルト穴間隔：2.5cmホール数：5cm■ベルト本体色ブラック■金具色ガンメタルビンテージゴルド■仕様リバーシブル【素材】■レザー【付属】■コーチ専用ギフトBOX■■■■■■■こちらの商品はアメリカ本土ジョージア州の(NorthGeorgiaPremiumOutlets)800GA-400S,Dawsonville,GA30534から直接買い付けた正規の商品で本物です。※こちらは間違いなく新品で購入しておりますが、レザー・金属製品にありがちな多少のスレ、小傷、凹みなど見られる場合があります。正に完璧な状態をお求めの方、また特に神経質な方はご購入をご遠慮ください。素材···本革ギフトプレゼント