59FIFTY LOW PROFILE / CAP / POLY. TWILL

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高い通気性や吸汗速乾性、紫外線防御（UPF50+)を持った高機能素材であるNEWERA®︎オリジナルのポリエステルツイルを使用したボールキャップ。低めのクラウンとプレカーブ仕様のバイザーが特徴。フロントパネルと右サイドパネルに刺繍モチーフ。サイズ展開はNEWERA®︎の基準で4サイズ展開。Innercircumference58.7COLOR:BLUESIZE:MEDIUMFABRIC:POLYESTER100%wtaps正規販売店購入新品未使用未試着付属品:タグ/商品を覆うビニール袋1.自宅保管品です。神経質な方はご購入をお控えくださいませ。ご理解ある方のみお願い致します。2.ご購入後はnc.nrとさせていただきます。3.トラブル防止のため購入後すぐに連絡の取れる方、24時間以内に振込のできる方のみとさせていただきます。クレジット、売り上げ金以外でATM、コンビニでお支払いの方は購入前又は購入後にお支払い時間をお手数ですがお伝え頂きたく存じます。4.御購入後、支払いまでに他サイトで売却、支払いがあった場合にはそちらを優先することもあります。5.配送に関しましては可能な限りコンパクトに梱包させて頂きます。#ダブルタップス#ジャケット#WTAPS#TEAMJACKET#クロスボーンWtapsダブルタップスチームジャケットネイビーブラッククロスボーンSupremeWTAPS22SSTEAMJACKETBLACKXLサイズダブルタップスチームジャケットブラッククロスボーンX-LARGEWTVUABUDSJUNGLESHIRTmodularGUARDIAN40%DECSENDANTPALMERSBSWAFFLESWITCHsweatshirtw)tapsSCOUTLSCIRCALLWSPECFADEDINDUSTRYDESIGNMILITIAT-5T-7PIGMENTBLANKSSVASQUEPOLOPYKDESIGNHOMEBASEカラー···ブルー