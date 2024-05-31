レア物　ビンテージSHOK　べ―スボ―ルキャップ　未使用　米国製

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商品詳細
ビンテージ スクールオブハ―ドノックス べ―スボ―ルキャップ 未使用 新品 MADEINUSAレア物 6パネルスパンデックス フリ―サイズ表示形がとてもきれいで赤の色もなんとも言えない良い赤だと思います。ご不明な点は遠慮なくお問い合わせください。カラー...レッド形...ベースボール素材...コットン
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