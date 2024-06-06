ヴィンテージ ストレンジャーシングス リンガー 半袖 シャツ ホワイト ②

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ご覧いただきありがとうございます(*^^*)こちらはSTRANGERTHINGSのリンガーtになります。アメリカから直接購入したものになります。とても入手困難なデザインとなっております。なかなか流通することがない貴重な古着となっております。〇表記サイズ・Men'sM〇実寸サイズ・着丈67・肩幅44・身幅52・袖丈19.5〇状態汚れが多いです。昔の古着なので多少の使用感はあると思います。送料無料即購入〇#Negozio_全商品はこちら#Negozio_シャツはこちら#Negozio_ストレンジャーシングスはこちら#Negozio_リンガーtはこちら送料を抑えるためできるだけ小さくしたいので圧縮して発送致します。多少のシワがついてしまう場合がありますがご了承ください。発送は3日以内に致します。商品に関する質問などは気軽にコメントどうぞ！よろしくお願いします\u003c(__)\u003e