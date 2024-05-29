バルマン☆細身のTシャツ

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バルマン☆BALMAINの豹柄Tシャツ豹柄の部分は光沢があり少し光って見えます^^着用回数は、それなりには着てしまっていますが年に3.4回程度で、6年ほど前に購入しております。平置きにはなりますが着丈72肩幅43販売理由は、見た目が派手なので飽きたのが理由です^^気になることなどはコメントにお願いします。柄・デザイン···その他カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏