【最終値下げ】ウルフズヘッドスタッズベルトWOLF'S HEAD

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ウルフズヘッドのスタッズベルトです。25年前に千駄木のウルフズヘッドにてオーダーしたものになります。サイズ詳細全長95cm最短の穴から74cm,76.5cm,cm,79cm,82cm84.5cm素人採寸ですので、多少の誤差はご了承ください。経年変化、青サビ、使用感はございますが、まだまだ使用できます。スタッズはかけておりません。used、ヴィンテージにご理解ある方への購入をお願い致します。カラー...ブラック素材...本革