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新品未使用品コーチ袋付き COACH ホワイト C ロゴ プリント
商品番号 M40573667283
商品名

新品未使用品コーチ袋付き COACH ホワイト C ロゴ プリント
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,627 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます✩購入元　アメリカCOACHアウトレット商品、並行輸入品　※\\(^o^)/※BRAND　　　　　　COACHコーチ　(。◕‿‿◕。)状態　　　　　　新品未使用　　(◕ᴥ◕ʋ)SIZE　　　　　　　W11xH9xD2cm　　　　　　　重さ：100g　　　　　　　IDケース:W10xH7xD2cm(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゜✧素材　　　　　　　レザー　　　　(✿◠‿◠)仕様　　　　　　　間口　　　　　　　　　　開閉種別:ファスナー開閉　　　　　　　　　　内部様式　　　　　　　　　　　　札入れ×2　　　　　　　カード入れx8　　　　　　ポケットx2　　　　　　　　　　IDケース:パスケースx1　　　　　　　　　　　　　　　ポケットx1　　　　　　　　　　　　　　　カード入れx2　　　　　　　　　即購入OK　　　(ღ˘⌣˘ღ)発送　　　　　　発送全国無料　　　(´・ω・)付属品　　　　　　ケアカード、箱、保存袋、プレゼント用袋はは本来は有料ですが、無料でお付けさせて頂きます。商品の関して説明商品は厳選されており、外観の大きなダメージは事前に検品済みです。一部の見逃しや一般的なアウトレット品のダメージはありますので、ご了承ください。商品はアウトレット品であり、プリントの位置に誤差や色味の違いがある場合もございます。また、外箱やショップ袋には輸送中の擦れや汚れがある場合があります。サイズにも多少の誤差がありますので、自宅保管の商品となります。他にも豊富な商品を取り揃えておりますので、ぜひご購入ください。神経質な方はご購入をお控えください。宜しくお願い致します。#COACH#コーチ　#財布　#二折り財布　#アウトレット　#新品未使用#プレゼント
http://narcologia.ru/goods/peroration372215.html
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