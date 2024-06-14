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キムタク着 Rags McGREGOR Tシャツ ラグスマックレガー
商品番号 N84348966019
商品名

キムタク着 Rags McGREGOR Tシャツ ラグスマックレガー
ブランド名 ラグスマックレガー
特別価格 税込 4,494 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★実寸☆着丈:約65cm肩幅:約43cm身幅(脇下):約44cm袖丈(肩上部):約18.5cm※平置き採寸です。多少の誤差はご了承下さい。★素材☆綿100%★生産国☆日本製★CONDITION／状態☆状態ランク…S試着のみです。首元に若干色褪せがございます。◆SS◆新品、未使用、タグ付き◆S◆未使用に近い状態◆A◆使用感が少ない状態◆B◆使用感があるが汚れやダメージがあっても目立たない状態◆C◆使用感があり目立つ汚れやダメージがある状態◆D◆状態難あり※あくまで目安です。個人の主観ですのでイメージと違う場合がございますのでご了承下さいませ。以上です。他にも多数出品しておりますので宜しければご覧下さいませ。最後までご覧頂きまして誠にありがとうございます。
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