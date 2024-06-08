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バーバリー マフラー チェック カシミヤ100%
商品番号 G81019667811
商品名

バーバリー マフラー チェック カシミヤ100%
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 2,222 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BURBERRYのマフラーカシミヤ100%になります。カシミヤ100%なので肌触りもよく保温性も高いです。バーバリーを象徴するような柄で、オシャレだと思います。
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