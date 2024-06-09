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値下げ❗【新品・未使用】ETRO(エトロ)メンズベルト
商品番号 G27953149690
商品名

値下げ❗【新品・未使用】ETRO(エトロ)メンズベルト
ブランド名 エトロ
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一目惚れしてネット購入しましたが、サイズを間違えて購入してしまっため出品します。珍しい柄物で他と被らずお洒落と思います。ウエスト～77cmぐらいまでの細身の方、必見です！なお、発送は週末になりますので、ご了承ください。ベルト幅　約3.5cm
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