値下げ❗【新品・未使用】ETRO(エトロ)メンズベルト

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商品詳細
一目惚れしてネット購入しましたが、サイズを間違えて購入してしまっため出品します。珍しい柄物で他と被らずお洒落と思います。ウエスト～77cmぐらいまでの細身の方、必見です！なお、発送は週末になりますので、ご了承ください。ベルト幅 約3.5cm
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