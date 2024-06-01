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【希少】HTC/エイチティーシー　レザーベルト　スタッズ　ガルーシャ　エイ革
商品番号 B94381719382
商品名

【希少】HTC/エイチティーシー　レザーベルト　スタッズ　ガルーシャ　エイ革
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HTCのスタッズレザーベルト。珍しいターコイズブルーのエイ革、スティングレイを使用したヴィンテージ感のある一本。HTCの中でも珍しいデザインになります。バックに来るエイ革部分のセンターのスタッズは欠損しております。サイズ90〜100センチ全長108センチ幅4.2センチ
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