⭐️ボッテガヴェネタ⭐️長財布

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ボッテガヴェネタの二つ折り長財布、マキシイントレチャ－トになります。2023/5月にイタリア正規店にて購入(約130000)しましたが使う予定がなくなったので出品致します。一度も使用してないので状態は良いですが、あくまで中古品ですのでご理解いただける方でお願い致します！※仕様説明【商品名】ボッテガヴェネタ財布二つ折り長財布ブラックレザーマキシイントレチャートメンズレディース693221VCQ72BOTTEGAVENETAイントレチャート/ペーパーカーフ/ナイロン【ブランド】ボッテガヴェネタ【商品コメント】ボッテガの特徴でもあるマキシイントレチャートがお洒落な二つ折り長財布。内側は紙のように仕立てられたナイロン素材を使用。内側にさりげなく刻印が入っております。細部までボッテガヴェネタの拘りが詰まったデザイン。【サイズ・詳細】幅約19.0.cm高さ約10.0cmマチ約3.0cm内側(カード×10・札入れ×1,ポケット×1,小銭入れ×1)付属品：ボッテガヴェネタ保存袋・ボックスカラー：ブラック素材：レザー品番：693221VCQ72生産国：イタリア