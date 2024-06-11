メッツ ベースボールメッシュキャップ METS

NEWYORKMETSニューヨークメッツベースボールキャップカラー：ロイヤルブルー柔らかなかぶり心地が特徴のカジュアルタイプのベースボールキャップです。つばのまっすぐなフラットバイザーもラインナップ。アジャスタブルタイプなのでユニセックスでご使用可能です。アメリカではラッパーのPVにも使われる事の多いNYロゴのキャップで、フロント部分が小さめのこのタイプは近年目にすることも減ってきました。NEWERA9TWENTY47BrandMLBベースボール野球キャップ90sVINTAGEヴィンテージ⭕️値下げ交渉につきまして値下げ対応は不可とさせて頂きます。その代わりにフォロー割引の制度がございますのでご活用ください。⭕️※フォロー割を実施しております。フォロー登録して頂きまして、ご購入時にコメント欄にてフォロー頂いた旨お伝えいただければ割引とさせて頂きます。----------------------------------------10000円以上→1000円引10000円以下→500円引----------------------------------------是非フォローお願い致します!!購入前にコメントにて、フォローした旨をお伝えください。割引致します(*´ω`*)⭕️リピーター割引----------------------------------------リピーターの方限定で更に500円引致します。----------------------------------------ご注意点等、プロフィールに記載してますので、一読になってからコメント、ご購入願います。#BUCKTOWN【フォロー割有り】の出品物一覧



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