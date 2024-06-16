FR2 GOLF ペイズリーシャツM

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商品詳細
FR2GOLFオンラインにて購入しました。カラー:ペイズリー柄水色サイズ:Mこちらの商品はストレッチが効いておりますため、多少の誤差はご理解下さい。1度だけラウンドで着用しましたが、インナーの上に着用。今の季節、こちらの下に長袖インナーを着用すると◎#FR2#FR2GOLF#エフアールツー#エフアールツーゴルフ袖丈···半袖カラー···ブルー柄・デザイン···その他季節感···春、夏、秋、冬
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