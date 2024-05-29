【未使用級】ルイヴィトン エシャルプ ロゴマニア マフラー シルク混 マロン

誰もが認める世界最高峰のブランド、上品で優雅かつ洗練されたデザインで、多くの紳士淑女の心を掴む『ヴィトン』のマフラー。流行に左右されないタイムレスなアイテムが多く揃っているのも特徴です。○アイテムルイヴィトンLOUISVUITTONエシャルプロゴマニアマフラーシルク混マロンブラウンレディース⭐古物商許可証所持者により鑑定済（兵庫県631362000007）⭐購入先 エコリング⭐素材 94%ウール、6%シルク⭐サイズ（cm）幅 30長さ155（フリンジ含む）⭐付属 本体のみ（付属品はありません）平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態２〜３回着用、その後自宅保管していました。ほぼ使用感なくお届けした日から気持ちよくご愛用いただけます！出品しているブランド品は、真贋鑑定済、古物商のみが購入できるストアオークションです。本物ですのでご安心ください（コピー品の売買は法律で禁じられております）万が一、正規品でない場合は当方着払いにて返品、返金対応をさせて頂きます。○配送簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。⭐当店では他にも魅力的な商品を多数揃えています。在庫は#ゴーフル在庫からご覧ください！管理番号T-1014-00671



美品☆正規 LOUIS VUITTON ルイヴィトン 18年 M71383 エシャルプ ロゴ ...



美品★正規品 LV ルイヴィトン M72241 エシャルプ ロゴマニア モノグラム柄 シルク混 ニットマフラー 襟巻 レディース マロン イタリア製



LOUIS VUITTON - 美品☆正規品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン M71383 ...



美品★正規品 LV ルイヴィトン M72241 エシャルプ ロゴマニア モノグラム柄 シルク混 ニットマフラー 襟巻 レディース マロン イタリア製



ルイヴィトン ロゴマフラー ロゴマニアシャイン ウール シルク ...



ルイヴィトン エシャルプロゴマニアマフラー-



ルイヴィトン(Louis Vuitton) エシャルプ ロゴマニア シルク混 ...



LOUIS VUITTONルイヴィトン エシャルプ・ロゴマニア シャイン マロン ...



ルイヴィトン エシャルプ ロゴマニア シャイン M71383 マロン フリンジ ...



LOUIS VUITTON ルイ・ヴィトン エシャルプ・ロゴマニア・シャイン ...



LOUIS VUITTON - 美品☆正規品 LOUIS VUITTON ルイヴィトン M71383 ...



超新作】 高級 M71383 モノグラムマフラー エシャルプロゴマニア ルイ ...



LOUIS VUITTON ルイヴィトン エシャルプ・ロゴマニア シャイン ...



LOUIS VUITTON/ルイヴィトン】マフラーエシャルプロゴマニアシャイン ...



本物新品保証】 シルク混 新品未使用 LOUIS VUITTON エシャルプ ロゴ ...