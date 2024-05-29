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ウエスタンベルト　スタッツベルト　ターコイズ　ヴィンテージ　70s
商品番号 A51883092671
商品名

ウエスタンベルト　スタッツベルト　ターコイズ　ヴィンテージ　70s
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 2,839 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着屋で購入のウエスタンベルトになります。バックルから先端まで約103cmになります。ウエストは約73.76.79.82.85.88cmなります。レディースでも着用できます。細身の方なら問題ないかと思います。#ウエスタン#ターコイズ#インディアン#b.b.saimon#カーボーイ#ヴィンテージ
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