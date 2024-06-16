LADY GAGA M Tシャツ レディーガガ supreme ビンテージ

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商品詳細
LADYGAGA2010sTHEBORNTHISWAYオリジナルです。ガガ様Tシャツです。90sに引っ張られて00年代物もジワジワ相場が上がっています。Sはありますが、M以上な大きいサイズは希少です。サイズ】M着丈：67cm身幅：48cm肩幅：47cm袖丈18cm※多少の誤差がある場合がございますのでご了承下さい【状態】Used【注意事項】中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。返品等はお断りします。カートコバーンKurtCobainNIRVANAソニックユースメタリカJUSTINBIEBERbadbrainsblackflagmisfitsminorthreathardcorepunkslipknotslayerGUNSN'ROSESGRATEFULDEADozzyosbourneDinosaurJr.PinkFloydIRONMAIDENfearofgodf.o.gfogPUNK、hardcore、hardcorepunkジャスティン・ビーバーハードコアハードコアパンクバンドTシャツANTHRAXPUSHEADAC/DCMetallicaMegadethMarilynMansonSonicyouthRedHotChiliPeppersCradleOfFilthJOYDIVISIONNEWORDERKANYEWESTTRAVISSCOTTJerryLorenzoA$APRockyAKIRAメタルTシャツロックTシャツラップTヴィンテージVintage80's90'sなどが好きな人にもオススメです。
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