オットーリンク　スーパーマスタートーン6

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商品詳細
オットーリンクのテナー用マウスピーススーパーマスタートーン６です。使わなくなったので出品します。マウスピース、リガチャー、キャップのセットです。（箱はございません。）洗浄、消毒済みです。中古にご理解の方NCNRでよろしくお願いします。
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