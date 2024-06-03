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DEADSTOCK 90s Vintage USA製 BULLS JORDAN
商品番号 J64688265878
商品名

DEADSTOCK 90s Vintage USA製 BULLS JORDAN
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

デッドストック　アメリカ製　90'sヴィンテージ　シカゴブルズ　BACK2BACK2年連続優勝　記念　チャンピオンズリングTシャツ　です。身幅-58cm着丈-71.5cm肩幅-52.5cm袖丈-21cm色はブラックサイズはXLです。袖、裾共にシングルステッチです。マイケル・ジョーダン率いるシカゴ・ブルズが91-92年と連覇を成し遂げた際のアニバーサリーTee。チャンピオンリングが二つ、胸に堂々と記された\"BACK2BACK\"、ブルズ黄金期の勢いが伝わってくるデザインです。プリントのクオリティの高さ、艶やかな感じが最高に雰囲気出てます！嬉しいコピーライト入り。ジャンティークアーツ\u0026サイエンスjantiquesarts\u0026scienceLevi'sBigE501XX66Anatomica(アナトミカ)やComoli(コモリ)、AURALEE(オーラリー)、NigelCabourn(ナイジェルケーボン)やEngineeredGarments、USARMY、イギリス軍、ザリアルマッコイズ、Avirex、ラルフローレン、バズリクソンズ、RRLなどお好きな方にもいかがでしょうか#古着屋おしょうで販売中の商品を検索していただけます。
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