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商品詳細
商品名:クロコ 財布マネークリップタイプ素材:クロコダイル革色:バニラブランド:VietThanh(madeinVietnam)本商品はベトナム国ホーチミンにありますクロコダル革専門店にて購入しました。昔からある、しっかりした店舗で品質も問題ありません。ホーチミンはクロコダイルの養殖が非常に盛んで、ブランド品にも関わらず安価で購入できます。この機会に是非購入検討ください。※輸出許可証 習得済み※発送は7/8日以降になります。 購入希望者はコメントください。財布形···二つ折りカラー···ホワイトカラー···ホワイト素材···本革
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