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ナイキ SB ステファンジャノスキー　24cm
商品番号 I49730891994
商品名

ナイキ SB ステファンジャノスキー　24cm
ブランド名 ナイキエスビー
特別価格 税込 1,575 円
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商品詳細

NikeSBStefanJanoskiFLY#NIKE#SB#NikeSBStefanJanoskiFLYメインカラー···ブルースニーカー型···ローカット(Low)3年前に購入し一度も外で使用していない美品です。ブルーのスウェード地にグレー、ブルーのシューレース付きです。サイズ小さめなので男女どちらでも履けるサイズです。よろしくお願い致します。
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