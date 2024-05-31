LOUIS VUITTON ダミエ アンフィニ サンチュール ベルト

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【国内正規品】付属品付訳あり美品LOUISVUITTONルイヴィトンダミエアンフィニサンチュールベルト正規店で定価90,000円前後で購入したお品でございます。訳あり理由としましては、購入後１度使用した際に引っ掛けてしまい4ヶ所（6789枚目）僅かな傷がございますので画像にてご確認お願い致します。しかしながらそれら以外はかなり綺麗なお品です。シリアルナンバーBC4125全長:約107㎝幅:4㎝穴数:5表記サイズ:95/38付属品：保存袋・ＢＯＸ素人撮影ですから多少現物との色の違いが有る場合が御座います事をご了承下さい。素材···本革カラー···ブルー